В Новокузнецке планируется вернуть частные маршрутки. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке планируется вернуть частные маршрутки. Об этом в эфире передачи «Утро с мэром» сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Созданный оперативный штаб продолжает отладку транспортной реформы, которая вызвала много вопросов и нареканий у горожан. В частности, люди продолжают жаловаться на долгое ожидание. В связи с этим мэр анонсировал изменения некоторых маршрутов.

- Во-первых, мы возвращаем «семерку», но это не та, которая ходила с Ильинки до Запсиба, а старая, где ходили «Икарусы». Какой будет номер маршрута, мы посмотрим. Если в бюджете есть деньги, мы сделаем ее льготной, если мы не найдем денег -коммерческой.

Также создается льготный маршрут № 5, он будет курсировать с 1 марта и ходить до вокзала, в то время как работающий сейчас маршрут № 87 будет сворачивать после улицы Кирова на Кузнецкстроевский.

Маршрут № 27, который курсирует из Абашево до Куйбышева, останется коммерческим.

- 50-й мы разворачиваем, чтобы можно было уехать по Дружбы от 2-й горбольницы до вокзала. Также мы просчитаем определенный маршрут и, скорее всего, сделаем его нерегулируемым, он будет коммерческим, кому надо, смогут уехать через Дружбы в район машзавода и «Авангарда», - добавил Сергей Кузнецов.

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