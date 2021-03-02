"Не переводите деньги": Мама убитой Веры Пехтелевой предупредила о мошенниках

Мошенники пытаются нажиться на убийстве Веры Пехтелевой. ФОТО: инстаграм

Оксана Пехтелева, мама убитой в Кемерове девушки Веры, обратилась к нам в редакцию с просьбой сообщить о мошенниках.

По словам Оксаны Пехтелевой, неизвестные ей люди создали от ее имени страницу, на которой помимо того, что рассказывают историю убитой дочери, просят о помощи.

- Мошенники создали страницу в инстаграме от моего имени с просьбой о финансовой поддержке. Мне очень неприятно: это не я, это не наша семья, это работают мошенники. Пожалуйста, не отправляйте никаких денежных средств! – попросила Оксана Пехтелева.

Также мама убитой девушки отметила, что в настоящее время у нее нет страниц ни в одной из социальных сетей.

Напомним, на прошлой неделе начались судебные разбирательства по двум уголовным делам, связанных с убийством Веры Пехтелевой. Главным фигурантом одного из них является Владислав К., бывший парень Веры – его судят за убийство. В течение нескольких часов он жестоко избивал ее, а потом задушил шнуром от утюга. Соседи слышали крики и пытались вызвать поилцию. Они не менее семи раз позвонили на номер 112, однако наряд приехал лишь тогда, когда соседи сами сломали дверь и увидели труп.

Сотрудники полиции, не отреагировавшие на вызов, являются фигурантами второго уголовного дела. Их судят за халатность.

В обоих случаях фигурантам вынесено обвинение по самым легким пунткам статей. С этим не согласны ни стороны обвинения, ни родители погибшей девушки. Уголовное дело в отношении сотрудников полиции возвращено прокурору для переквалификации на более строгую часть статьи о халатности.

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