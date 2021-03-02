Обвиняемый в убийстве признался в любви мертвой кемеровчанке Вере Пехтелевой

Обвиняемый в убийстве признался в любви мертвой кемеровчанке Веры Пехтелевой. ФОТО: из личного архива Веры Пехтелевой

2 марта в Кемерове состоялось очередное судебное заседание по делу Веры Пехтелевой, зверски убитой в комнате общежития. Выяснились новые подробности.

Во время судебного заседания свидетели рассказали о том, что Владислав К., которого обвиняют в убийстве, извинялся перед девушкой за содеянное и признавался ей в любви.

«Вера, прости меня, я тебя очень люблю», – приводит слова, которые произнес Владислав за закрытой дверью после того, как крики Веры стихли, РИА Новости.

Когда дверь удалось взломать, мужчина находился в ванной, а девушка лежала на полу лицом вниз, а рядом валялся нож.

Напомним, Вера Пехтелева стала жертвой своего молодого человека, с которым рассталась незадолго до трагедии. Она вернулась в квартиру, которую они снимали в общежитии, чтобы собрать вещи, но Владислав ее не выпустил оттуда. Много часов он издевался над девушкой, избивал, наносил удары ножом, а потом задушил.

Соседи в течение полутора часов вызывали полицию, однако помощь пришла уже тогда, когда девушка была мертва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ехать было некому: в деле об убийстве Веры Пехтелевой появился новый поворот

Появились новые подробности громкого дела об убийстве студентки Веры Пехтелевой. (подробности)

Дело Веры Пехтелевой: начался суд над полицейскими, проигнорировавшими вызов

В Кемерове проходит судебное заседание по делу о халатности, которую допустили сотрудники полиции. Они проигнорировали вызов в общежитие на Ленинградском проспекте, и это привело к смерти 23-летней Веры Пехтелевой. (подробности)

Экс-жених Веры Пехтелевой за несколько часов до ее убийства рассказал брату о кровавом плане

Вера Пехтелева - чудесная девушка. О таких дочерях, наверное, мечтают все родители: добрая, дружелюбная, творческая личность, училась с удовольствием, подавала большие надежды на будущее. Но это все в прошлом. 14 января 2020 года Веру убил ее парень - Владислав К. (подробности)

«А я что сделаю?»: опубликована запись, как соседи полтора часа звонили в полицию во время убийства девушки в Кемерове

Сестра 23-летней кемеровчанки Веры, которую год назад избил, а потом задушил ее бывший парень, опубликовала расшифровку телефонных звонков. (подробности)

Россияне подписывают петицию с требованием более сурового наказания убийцы молодой кемеровчанки

В Сети появилась петиция с требованием более сурового наказания для убийцы 23-летней кемеровчанки. Она была опубликована на сайте change.org. (подробности)

Три часа пытал, а потом задушил: жителя Кемерова судят за убийство бывшей девушки

Кемеровчанке Вере было всего 23 года, когда оборвалась ее жизнь. Ее - умницу и красавицу - больше трех часов истязал бывший сожитель. Соседи все слышали и вызывали полицию, однако стражи порядка не приехали вовремя. (подробности)

В Следкоме и МВД прокомментировали убийство 23-летней девушки из Кемерова

В региональном Следкоме и ГУ МВД по Кемеровской области рассказали о том, что будет с полицейскими, которые проигнорировали многократные звонки жителей одного из домов на Ленинградском проспекте в Кемерове. (подробности)

Три с половиной часа кемеровчане слушали, как за дверью убивают девушку

О резонансном деле, которое сейчас рассматривается в суде Ленинского района областного центра, в социальных сетях рассказала защитница прав женщин Алена Попова. (подробности)