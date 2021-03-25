Что сейчас происходит на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

25 марта кузбассовцы вспоминают тех, кто погиб при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Сегодня на место, где когда-то был ТЦ, горожане несут цветы.

На месте стихийного мемориала, который появился возле здания ТЦ «Зимняя вишня» сразу после пожара, сейчас установлен памятный камень. Именно сюда горожане несут цветы, чтобы помянуть погибших в огне детей и взрослых.

25 марта во всех храмах региона проходят заупокойные панихиды. Пройдет такая и в часовне, что в Парке Ангелов. Пока же здесь тихо и снежно.

Напомним, трагедия в торговом центре произошла ровно три года назад, в 2018 году. В воскресный день ТЦ был полон детей и взрослых. В четыре часа дня на четвертом этаже начался пожар. Огонь распространялся от батутной ямы, а едкий дым буквально за пару минут заполнил все пространство. В дымовой ловушки оказались многие посетители ТЦ. 60 человек так и не смогли выбраться из горящего здания. 37 из них – дети. Большая часть погибших находилась в одном из кинозалов.

Сегодня по факту пожара в «Зимней вишне» в суде рассматриваются четыре уголовных дела. На скамье подсудимых – 15 человек. До сих пор не вынесено ни одного приговора.

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