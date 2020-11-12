Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит в регионе, и рассказываем новости о самом важном.

На утро 13 ноября у 181 жителя Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 17 749 человек. Также стало известно, что за минувшие сутки выздоровели и выписаны еще 229 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 13 714 человек.

К сожалению, продолжает расти и статистика летальных исходов. За минувшие сутки умерли еще шесть жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. У женщины 1963 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Заболевание протекало на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1975 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, ожирения III степени. У женщины 1981 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета II типа, ожирения III степени. У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии тяжелой степени.

Таким образом, общее число умерших составило 298 человек.

Сейчас 3737 человек находятся в инфекционных стационарах региона, еще 8094 кузбассовца - под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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