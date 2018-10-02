Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного оставили под арестом

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-02T11:47:01+03:00

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Кемеровский областной суд оставил под арестом обвиняемого по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Генина. Пожарный будет находится в СИЗО до 11 октября.

Во вторник в Кемеровском областном суде состоялось заседание, где были рассмотрены апелляционные жалобы Сергея Генина и его адвокатов на продление ареста. Ранее суд первой инстанции продлил меру пресечения пожарному, тушившему ТРЦ «Зимняя вишня» до 11 октября.

Адвокаты Сергея Генина просили изменить ему меру пресечения на домашний арест, поскольку он «совершенно не опасен для общества», что подтверждается заключением психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена в институте имени Сербского в Москве.

Позицию стороны защиты поддержал и прокурор. Однако представители Следственного комитета продолжили настаивать на том, что Генин может помешать расследованию уголовного дела, скрыть улики или же скрыться от следствия.

– Иногда жалею, что вышел оттуда. Если бы не вышел, ничего бы этого не было, понимаете. … На данном пожаре за все свои действия, которые я сделал, я могу любому посмотреть в глаза и сказать: никто не имеет права сказать, что я там что-то нарушил. Тем более, я действовал согласно Боевому уставу. Для чего тогда нам нужен боевой устав? Если мы ему не будем следовать, тогда в принципе будет бардак. Я даже больше скажу, пусть это прозвучит пафосно, но это так: Боевой устав написан смертью, он не просто людьми написан. Он подразумевает, чтобы мы действовали по его закону, а не придумывали какую-то отсебятину, – сказал Генин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671320" frameborder="0"></iframe> Сергей Генин о показаниях охранника ТРЦ "Зимняя вишня".Речь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", на заседании от 2 октября 2018 года Автор: Группа "Пожарные не виноваты" / "ВКонтакте"

Также обвиняемый в своей речи вновь указал на то, что послушал охранника ТРЦ, так как того требует устав.

– Охранник должен был объективно рассматривать ситуацию во время пожара на «Зимней вишни». Он заявил, что знает короткую дорогу. Если бы он не появился, мы бы пошли на эту лестницу, на которую, как впоследствии выяснилось, показывал очевидец. Но этот охранник пришел и сказал, я знаю, что там дети, пошли за мной, там все открыто, – добавил пожарный.

Он подчеркнул, что приехал на пожар третьим. И его коллегам уже было известно, что в кинотеатре находятся люди, поэтому у него не было необходимости еще раз проговаривать это, но он все же это сделал.

– А то, что я спас человека и мне это ставят в вину, – это вообще не выдерживает критики никакой, – заключил арестованный.

Суд, рассмотрев все доводы, отклонил апелляционные жалобы и оставил меру пресечения для Сергея Генина без изменений. Пожарный будет находиться в СИЗО до 11 октября.

Напомним, что на прошлом судебном заседании адвокат Генина Елена Киселева заявляла о том, что ее подзащитный должен быть отпущен под подписку или переведен на домашний арест после 11 октября. Это связано с тем, что по статье, по которой обвиняют Сергея Генина, срок содержания в СИЗО не может превышать полгода.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют три халатных действия.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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