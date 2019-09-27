Кованое дерево в память о трагедии в «Зимней вишне» установят на территории Знаменского собора

Кованое вишневое дерево, созданное руками кузнецов из разных городов России и зарубежья, установят в Кемерове.

Родственники погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» встретились с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, чтобы обсудить место установки кованового вишневого дерева. Изначально его планировали установить на территории аэромобильного учебно-тренировочного центра МЧС в Новокузнецке, куда приезжают спасатели со всей России. Однако позже решили, что дерево, созданное руками нескольких десятков кузнецов из России и зарубежья и подаренное кемеровчанам, должно остаться в Кемерове. Родственники погибших обсудили место предполагаемой установки кованой вишни и сошлись во мнении, что территория Знаменского собора подходит для этого.

- Подумали, что в собор приходят люди, чтобы помолиться. И когда они будут видеть вишневое дерево, будут вспоминать о трагедии, - отметил родственник одного из погибших при пожаре. – Это будет лучше, чем если бы дерево установили в Новокузнецк, на территории МЧС.

Напомним, кованое дерево создавали кузнецы со всей России и Белоруссии: они выковали более сотни вишенок и веточек. А мастера из Ульяновска соединили их в единую композицию. Предполагалось, что пятиметровое дерево будет установлено в Кемерове, однако позже планы изменились. Дерево было решено установить в Новокузнецке. Это решение не нашло поддержки у кемеровчан, и они создали петицию за то, чтобы кованая вишня осталась в городе.

Трагедия, унесшая жизни 60 человек, большинство из которых - дети, случилась 25 марта 2018 года в Кемерове. Тогда в четыре часа дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в детском батутном центре начался пожар. Посетители ТРЦ стали самостоятельно выходить из здания, однако из-за густого едкого дыма не все смогли найти выход.

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