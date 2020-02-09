Водитель грузовика и пассажир автобуса погибли в ДТП в Кузбассе

На автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженский» столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Водитель грузовика скончался на месте, четыре человека сейчас находятся в больнице.

Очевидцы сняли видео, на котором запечатлено место ДТП. Камера зафиксировала стоящий поперек дороги автобус. Рядом с ним, частично на обочине – то, что осталось от грузового автомобиля: смятая кабина, деформированный прицеп. При этом у автобуса также имеются серьезные повреждения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.50 на 60-ом километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». Уже известно, что водитель грузового автомобиля «Исудзу» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с междугородним автобусом марки «МАЗ», который ехал из Анжеро-Судженска в Кемерово. В момент ДТП в автобусе находился 51 человек, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Водитель грузового автомобиля скончался на месте. Позже на операционном столе скончалась одна из пассажирок автобуса, - прокомментировала последствия ДТП пресс-служба Центра медицины катастроф Кемеровской области. – Водитель и еще два пассажира автобуса с травмами различной степени тяжести находятся в больнице.

На месте ДТП. ФОТО: vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

Еще 29 человек, по предварительным данным, получили легкие травмы. Всем им была оказана медицинская помощь - на месте ДТП, в приемном отделении и травмпунктах. Часть из них от госпитализации отказалась, почти два десятка человек находятся в больнице. Однако количество пострадавших еще может увеличиться по мере обращения за помощью.

В Анжеро-Судженск прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: он принимает решение о доставке пострадавших в больницы области.

Работу пяти реанимобилей, санавиации Центра медицины катастроф координирует начальник Центра медицины катастроф Сергей Малиновский. Также на месте работают 12 пожарных и пять единиц техники от МЧС.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

На месте ДТП. ФОТО: vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

По факту ДТП следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. Также организовала проверку и областная прокуратура.

- На место происшествия выехал прокурор Анжеро-Судженска, по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. Будет проверено, как обеспечивалась безопасность людей при перевозке, - сообщили в пресс-службе ведомства.