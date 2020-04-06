Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля 2020 года: у троих пациентов диагноз подтвержден

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля 2020 года увеличилось до трех человек. Помимо пациента, который проходит лечение в Кемерове, два человека оказались в инфекционной больнице Новокузнецка с подтвержденным диагнозом.

До трех человек увеличилось число пациентов с коронавирусной инфекцией в кузбасских инфекционных больницах. Один из них получает необходимое лечение в Кемерове: у него диагноз подтвердился еще 26 марта. Еще о двух пациентах инфекционного отделения новокузнецкой городской больницы №29 с коронавирусом стало известно 6 апреля. Оба новых заболевших приехали в Кузбасс уже будучи больны. Один – с Украины, другой – из ОАЭ.

Кроме того, под наблюдением врачей сейчас находятся 11 человек, контактировавшие с заразившимися опасной инфекцией.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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