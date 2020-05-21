Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 мая

Мы продолжаем следить за развитие ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем, какие изменения произошли к 22 мая

По данным оперативного штаба, на утро 22 мая в Кузбассе выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 377 человек. Одновременно с этим 124 человека с момента выявления первого случая уже выздоровели и выписаны из больниц региона, из них один – за минувшие сутки. Новых случаев с летальным исходом не было, и их число по-прежнему составляет семь человек.

На обязательной 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находится 7584 человека.

Массовое нарушение режима

В Кемерове 179 активистов добровольной народной дружины проинспектировали около 100 остановочных пунктов и 700 автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, где выявили более 1000 нарушителей – пассажиров и горожан, ожидающих общественный транспорт, без масок. С каждым проведены информационные беседы о необходимости ношения масок в общественных местах.

Также дружинники проверяют наличие масок, антисептиков и разметки социальной дистанции в работающих торговых предприятиях.

Но – есть те, кто закрыл глаза на запрет. Так, в полицию поступила информация о том, что в Кемерове магазин спортивных товаров должен был работать только на выдачу онлайн-заказов, однако это правило не соблюдалось - в помещение был открыт доступ посетителям. Кроме того, социальная дистанция между покупателями не соблюдалась, продавцы при работе с клиентами не использовали перчатки, а на входе в помещение отсутствовали антисептические средства для покупателей.

Число обсерваторов увеличится

Власти Кузбасса приняли решение увеличить количество обсерваторов в регионе. Они будут созданы на базе санаториев и оздоровительных центров.

Официальное постановление о создании обсерваторов опубликовано на сайте правительства Кузбасса 20 мая. Согласно документу, они будут открыты на базе санатория «Борисовский», детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка», санатория «Анжерский», оздоровительного центра «Солнечный», ООО «Отель-Н Капитал», АО «Стройсервис», санатория-профилактория «Энергетик», санатория «Серебро Салаира», АО «СУЭК-Кузбасс», санатория «Прокопьевский».

Задачи организовать материально-техническое обеспечение, питание и медицинское обслуживание лиц, помещенных в обсерваторы возложено министерство здравоохранения Кузбасса Питание в обсерваторах будет организовано из расчета 300 рублей на человека в день, пребывание - 1300 рублей в сутки.

Областные субсидии для компаний

Кузбасские компании, которые больше всего пострадали из-за коронавируса, получили первые областные субсидии. Они пойдут на зарплату сотрудникам.

Организации и индивидуальные предприниматели Кемерова и Новокузнецка, которые вошли в утвержденный Правительством РФ перечень наиболее пострадавших, получили зарплатные субсидии. Из областного бюджета было выделено 140 тысяч рублей на компенсацию зарплаты 16 сотрудников.

При каких условиях предприятия могут получить субсидии, рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Прежде всего, они производятся в дополнение к федеральным льготам. На каждого работника предусмотрена ежемесячная субсидия в размере 50 процентов от МРОТ – это 7884,5 рубля, а также компенсация затрат на уплату страховых взносов.

Субсидия предоставляется на срок до трех месяцев. Компания может ее получить, если издан внутренний приказ о простое или нерабочих днях. Также у предприятия не должно быть долгов по налогам и сборам и нарушений трудового законодательства.

Всего с 6 мая в центры занятости населения Кузбасса поступило 55 заявок на компенсацию зарплат более 600 трудящихся. Документы находятся на рассмотрении, прием заявок продолжается.

Детские лагеря примут первых отдыхающих

Загородные детские лагеря Кузбасса готовы принять отдыхающих. Первыми в июне в них заедут воспитанники детских домов.

В первую летнюю смену в загородных лагерях области отдохнет 1272 ребенка. Учреждения будут работать в особом режиме, чтобы избежать риска распространения коронавируса. Вместе с детьми в лагеря заедут воспитатели, медработники и повара детских домов. От специалистов со стороны решено было отказаться, чтобы избежать контактов детей с другими людьми и исключить риск заражения. А вот как будут рабоать лагеря в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

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