Ростехнадзор продлил сроки расследования причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Комиссия продолжает расследовать причины аварии на шахте. Фото: Светличный Вячеслав.

Ростехнадзор продлил сроки комиссии по расследованию причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Александр Трембицкий объяснил сроки продления расследования тем, что до конца не закончили все экспертизы с привлечением экспертных сообществ. Ведомство уже установило факты фальсификации данных об уровне содержания метана, вмешательстве человека в систему вентиляции и неправильный способ проветривания шахты.

- Причина практически уже установлена, место, где произошел так называемый изначальный импульс, тоже установлено. Версий было три на сегодняшний день, и мы, и эксперты все-таки останавливаемся на той версии, которая не была первой в приоритете, - приводит слова Александра Трембицкого ТАСС.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз.

Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину. Отметим, что в Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Его место определили по согласованию с родственниками погибших. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».