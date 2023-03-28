Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал вину по делу о гибели 23 человек

Фото: Следственный комитет / телеграм.

Сегодня, 28 марта, в Заводском районном суде Кемерова проходит заседание в отношении 31-летнего Андрея Смирнова - организатора частного приюта, в котором сгорели 23 человека. В судебном процессе мужчина полностью признал свою вину.

– Полностью признаю [вину], – приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Андрей Смирнов, являющийся пастором евангельской церкви, обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Мужчина открыл дом милосердия в частном доме на улице Таврической в 2019 году. В своих проповедях пастор часто рассказывал, что было время, когда ему негде было жить, поэтому он организовал ночлежку для тех, кому некуда больше идти. Однако требования пожарной безопасности в здании не были соблюдены. По версии следствия, предприниматель знал об этом, но все равно продолжал работать. При этом услуги оказывались без заключения договоров и уставных документов. Закончилось все это страшной трагедией. Ночью 24 декабря 2022 года в приюте вспыхнул пожар. По данным Генпрокуратуры РФ, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В здании в этот момент находилось 28 постояльцев - все они спали. После тушения пожара спасатели обнаружили тела 22 погибших. Шестерым постояльцам удалось спастись, они были госпитализированы с разными травмами, двое попали в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Позже один из пострадавших скончался. Таким образом, жертвами пожара в социальном приюте стали 23 человека.

Фото с места сгоревшего приюта. Фото: Екатерина САРДАКОВА

После трагедии были задержаны организатор приюта Андрей Смирнов, а также инспектор МЧС Роман Плет, который должен был проверить сгоревшую ночлежку. Их обоих заключили под стражу. Адвокаты инспектора пожарного надзора настаивали на его невиновности и пытались оспорить нахождение мужчины в СИЗО. Однако Кемеровский областной суд отказал мужчине в освобождении. Смирнов же, как известно, во время допроса признал вину в гибели людей.

В начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пастора. Наказание по статье, которая инкриминируется Смирнову, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что 25 марта в Кемерове вспоминали жертв другого страшного пожара - в ТЦ «Зимняя вишня», с момента которого прошло пять лет. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У моей собаки условия лучше»: соседи рассказали, как жили постояльцы сгоревшего в Кемерове дома милосердия (подробнее).

«Судим за кражу, сидел на наркотиках»: что известно о владельце кемеровского приюта милосердия, где в страшном пожаре погибли 22 бездомных (подробнее).