Главврач сообщила о состоянии госпитализированных горняков на шахте «Листвяжной» в Кузбассе

Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения. Фото: АПК.

Главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова рассказала, что все горняки, госпитализированные 25 ноября после ЧП на шахте «Листвяжная» находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет. Всего госпитализировали 37 шахтеров, 12 человек получают лечение амбулаторно. Со всеми горняками работают медики.

- Все пациенты расположены в хирургическом отделении и в отделении травматологии. Они стабильны, угрозы жизни у них нет. Проведен совместный обход с заместителем губернатора Алексеем Марковичем Цигельником, заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Олегом Владимировичем Гридневым. Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения, - сообщила Черникова, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» судьба 35 горняков остается неизвестна. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Погибло 11 шахтеров. Также найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП.

В настоящее время поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановлены до утра. Глава региона сообщил, что идет разработка дальнейшего плана действий. Отметим, что поисково-спасательная операция в шахте, которая началась еще утром, была приостановлена около 18.00 по местному времени (14.00 мск) из-за высокого риска взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

Кроме того, в Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи. Также задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.