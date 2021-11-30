Руководство шахты заявило, что пожаров на «Листвяжной» в Кузбассе не было с 2015 года

Компания сделает выводы и будет менять подход к обеспечению безопасности труда.

В Кузбассе 30 ноября и. о. директора шахты «Листвяжная» прокомментировал сообщения о том, что 15 ноября текущего был пожар в шахте. Ранее супруга погибшего горняка рассказала, что за несколько дней до трагедии шахтеры своими силами тушили возгорание. Также женщина отметила, что у мужа звенел на груди датчик. Погибший ей рассказывал, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали».

- С 2015 года пожаров на шахте «Листвяжная» не было, - сообщил и. о. директора шахты Андрей Хмелинский.

Кроме того, Андрей Хмелинский заявил, что информацию о том, что ранее датчики фиксировали превышение метана, в данное время проверяет комиссия. Также добавил, что компания сделает выводы и будет менять подход к обеспечению безопасности труда.

- Коль уж это произошло, выводы будут сделаны. Что-то точно будет поменяно, - сообщил Андрей Хмелинский.

Напомним, что 30 ноября более половины пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц Кузбасса. Еще 27 пострадавших находятся в стационарах региона, один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести, 21 в удовлетворительном состоянии. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Также представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках. Он заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».