Суд в Кемерове начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в «Зимней вишне»

Гособвинение запросило для них сроки от 8 лет до 21 года заключения. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Центральный районный суд Кемерова 20 декабря начал оглашать приговор по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На скамье подсудимых четыре человека: экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын бизнесмен Эдуард Комков, теперь уже бывший начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании Никита Чередниченко – приятель и бизнес-партнер Комкова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Гособвинение запросило для них сроки от 8 лет до 21 года заключения, а также штрафы до 450 миллионов рублей.

По мнению стороны обвинения, Танзиля Комкова разработала схему преступления, выступая в роли организатора группы, привлекла к этому своего сына Эдуарда Комкова, а также Никиту Чередниченко. На заседании суд установил, что с 2013 по 2014 годы Комкова получила от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня» - гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» взятку в размере семи миллионов рублей, которые затем и отмыла с помощью сына и его бизнес-партнера через заключение фиктивного договора на проектирование здания будущей «Зимней вишни».

- Комкова совершила злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершение корыстной или личной заинтересованности. Это нарушение прав, законных интересов граждан, повлекшее тяжкие последствия, - сообщила судья.

Получив взятку, экс-чиновница не стала привлекать компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Также Комкова включила в преступный план свою бывшую подчиненную Светлану Шенгерей, с которой у нее сложились доверительные отношения. В свою очередь Шенгерей в 2014 году проверив ТРЦ, нашла ряд нарушений и сообщила о них Комковой. Однако в акте обследования Светлана Шенгерей указала, что строение соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. Таким образом Шенгерей злоупотребила своими должностными полномочиями.

После этого здание ТРЦ было введено в эксплуатацию, несмотря на неработающую систему пожаротушения и заблокированные выходы для экстренной эвакуации посетителей. Кроме того, судья уточнила, что «Зимняя вишня» был самовольной постройкой, которая по закону должна была быть снесена. Также судья отметила обстоятельства распространения пожара в день трагедии. Так, одним из препятствий быстрой локализации огня и эвакуации посетителей стала западная дверь, которая была заперта с помощью технического замка.

- Нарушение технических регламентов усугубило факты распространения пожара и продуктов горения, - уточнила судья.

Оглашение приговора продлится несколько дней, из-за большого объема материала. «Комсомолка» продолжит следить за судебным процессом.

Напомним, что 29 октября суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек.

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