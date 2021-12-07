Экс-глава Госстройнадзора расплакалась в суде по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Танзиля Комкова своей вины не признает и считает, что не имеет никакого отношения к трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове 7 декабря в Центральном районном суде прошло заседание по второму уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»,в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Во время своего последнего слова бывшая начальница инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова не смогла сдержать слез. Отметим, что ей грозит 21 год лишения свободы. Она обвиняется по трем статьям: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег. Кроме того, обвиняемыми по делу также проходят ее сын, бизнесмен Эдуард Комков, его партнер, директор строительной компании Никита Чередниченко и начальник одного из отделов Госстройнадзора Светлана Шенгерей.

Ранее слово предоставлялось Эдуарду Комкову, а также начальнице отдела Госстройнадзора Светлане Шенгерей. Сегодня, 7 декабря, Танзиля Комкова во время своей речи несколько раз прерывалась из-за слез, сообщает портал НГС42. Ее сын, Эдуард, поддерживал и успокаивал Комкову во время ее последнего слова. Как и в предыдущих случаях, подсудимая выразила соболезнования и сказала, что скорбит вместе со всеми. И так же, как и остальные фигуранты дела, своей вины она не признает и считает, что не имеет никакого отношения к трагедии.

- Если бы я совершила противоправные действия... Возможно, я бы не доработала до ухода на пенсию по старости. За что меня сейчас необходимо изолировать от общества? Чем я в 62 года могу быть опасна для общества? Я просто старая больная женщина, которой необходимо медицинское лечение, которое я не получала уже более трех лет, - заявила Танзиля Комкова.

Отметим, по словам адвоката, подзащитная состоит на диспансерном учете с опухолью мозга.

- Ваша честь, при принятии вами решения прошу вас учесть личные мои качества, состояние здоровья, пенсионный возраст, что я являюсь ветераном труда, а также мои заслуги. У меня остался очень короткий промежуток жизни, а при таких условиях, в которых я сейчас нахожусь, мне не остается ни единого шанса, что я смогу как-то помочь своей престарелой маме, поправить свое здоровье, оказать помощь в воспитании внуков. Хотелось бы, чтобы они, мои внуки, знали, что их бабушка принимала участие в развитии области и вложила большой вклад в строительную отрасль, - сообщила Танзиля Комкова.

Напомним, что адвокаты подсудимых по второму делу о пожаре в «Зимней Вишне» не согласились с обвинениями. Сторона защиты настаивает, что обвиняемые не брали взятку и не превышали должностные полномочия. Кроме того, 29 октября суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходили восемь человек.

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