В Кузбассе школьницы отравились снюсом

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:56:35+03:00

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В Кузбассе подростки снова отравились снюсами – никтотиносодержащей смесью. В этот раз случай произошел в Белове.

С признаками отравления в городскую больницу были доставлены две девочки – ученицы 8 и 9 классов. Выяснилось, что снюсы подростки купили в одной из торговых точек города.

Полицейские организовали проверку подозрительного магазина. В результате в ассортименте были обнаружены никтотиносодержащие смеси без сертификатов. Правоохранители изъяли 61 упаковку снюсов и отправили на экспертизу. На время разбирательсва работу торговой точки приостановили.

-Собранные материалы направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор для привлечения нарушителя к ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, что за нарушение данной статьи гражданам грозит штраф до 5 000 рублей, должностным лицам – до 40 тысяч рублей, юрлицам – до миллиона рублей или либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией запрещенных предметов

Наказание понесут и родители подростков. За неисполнение обязанностей им грозит штраф в размере 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU