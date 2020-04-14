Совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского доставили в кемеровский СИЗО

14 Апр 2020 2020-04-14T12:49:39+03:00

Бизнесмен проходит фигурантом по одному из уголовных дел

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Совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» доставили в Кемерово 14 апреля. Сейчас он помещен в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

- Да, - ответил собеседник СМИ на вопрос, привезли ли Вишневского в Кемерово.

Напомним, что Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в 7 миллионов рублей бывшей начальнице Инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, которая также проходит по уголовному делу в качестве обвиняемой, и ее соучастникам. В итоге предпринимателем в обход закона было получено разрешение на ввод торгового центра «Зимняя вишня в эксплуатацию.

То, что Комкова проигнорировала грубейшие нарушения противопожарной безопасности, привело к трагедии. 25 марта 2018 года в торговом центре произошел пожар, который унес жизни 60 человек, 37 из которых - это дети.

После пожара Вячеслав Вишневский успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Установлено, что на сэкономленные при строительстве «Зимней вишни» деньги он приобрел дорогостоящее имущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU