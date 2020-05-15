15 Май 2020 2020-05-15T13:04:23+03:00

Больше всего заболевших COVID-19 в Кузбассе оказалось среди пожилых Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Стали известно, кузбассовцы какого возраста чаще других оказываются в больнице с подтвердившимся коронавирусом.

В областном оперативном штабе рассказали, у пациентов какого возраста чаще всего тесты на коронавирус оказываются положительными. Так, согласно статистике, 106 из 307 заболевших на 15 мая находятся в возрасте старше 60 лет. Чуть меньше – 87 человек – в возрасте от 46 до 60 лет. Кузбассовцев, входящих в возрастную категорию от 31 до 45 лет и у которых подтвердился коронавирус, насчитывается 64 человека. Среди молодежи от 18 до 30 лет на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 26 человек. Также в регионе заболели 24 несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет.

Больше всего заболевших COVID-19 в Кузбассе оказалось среди пожилых. ФОТО: оперативный штаб Кузбасса

Напомним, на 15 мая в Кузбассе диагностировали новых 11 случаев заболевания. В общей сложности с момента выявления первого заболевшего в инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 оказались 307 человек. Из них 96 кузбассовцев уже получили необходимую медицинскую помощь и выписаны из больницы, а в семи случаях врачи зафиксировали летальный исход. Кроме того, на карте распространения коронавируса появилась еще одна территория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В каких городах кузбассовцы вылечились от коронавируса на 15 мая

На утро 15 мая стало известно еще о семи кузбассовцах, которые вылечились от коронавируса и покинули больничные стены. Как оказалось, среди них большинство - кемеровчане. (подробности)

Последние звонки у кузбасских школьников пройдут в режиме онлайн

Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе в этом году многие привычные и важные мероприятия будут проходить в ином формате. Так, выпускникам школ в этом году на последнем звонке удастся побывать только виртуально. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе, последние данные на 15 мая: 11 заболевших, семь выздоровевших

Согласно официальным данным, предоставленным оперативным штабом области на 15 мая, в регионе выявлены 11 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных с середины марта достигло 307 человек. (подробности)

Полиция Кузбасса будет следить за ношением жителями масок

Кузбасские полицейские продолжают работу по профилактике распространения коронавируса в регионе. В том числе наряды и пешие патрули будут следить за соблюдением масочного режима. (подробности)

В каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нет

Случаи заболевания коронавирусом в Кузбассе зафиксированы в 25 территориях, согласно карте оперативного штаба. Однако еще есть территории, куда коварный вирус до сих пор не проник. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU