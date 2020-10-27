Еще несколько вузов Кузбасса ушли на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще несколько вузов Кузбасса перешли на дистанционное обучение. Это связано с тем, что распространение коронавирусной инфекции продолжается.

О переводе студентов на онлайн-обучение сообщили в Кузбасской государственной сельхозакадемии.

- В ближайшее время проработаем мероприятия по организации образовательного процесса в нашей академии с учетом всех рекомендаций. Это вынужденный шаг, и как только ситуация улучшится, все мы вернемся на обучение в очном формате. Сейчас самое главное - сохранить здоровье наших студентов, сотрудников и педагогов, - прокомментировала ситуацию врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

С 26 октября Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова перевел занятия для студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования очной, очно-заочной и заочной форм обучения, в дистанционный режим до особого распоряжения.

А 27 октября такое же решение было принято в КузГТУ. Здесь дистанционный режим пока установлен до 8 ноября включительно.

- Студенты вуза продолжат учиться в дистанционном режиме, - сообщили в пресс-службе вуза. - Реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационной образовательной среде Moodle. Посещение студентами помещений учебных корпусов и других зданий вуза (за исключением посещения общежитий проживающими) также приостановлено на указанный период.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что на удаленный режим студентов перевели Кемеровский государственный университет и Сибирский государственный индустриальный университет.

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