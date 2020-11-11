Заседание по делу совладельца «Зимней вишни» отложено из-за болезни судьи. Фото: СУ СК России

Судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, отложено из-за болезни судьи. Об этом стало известно из материалов дела.

Центральный районный суд города Кемерово в третий раз отложил рассмотрение дела в отношении Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Первое заседание должно было пройти еще 16 октября, но было перенесено на 29 октября. Но и тогда суд не состоялся. Из материалов дела следует, что судебное заседание могло пройти 12 ноября, однако оно было отложено из-за болезни судьи. В этот раз рассмотрение дела перенесено на 20 ноября.

Связана ли болезнь судьи с коронавирусной инфекцией, не уточняется.

Напомним, Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, в которую входили начальник Инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. За 7 миллионов рублей Вишневский получил возможность провести реконструкцию здания бывшего кондитерского комбината и открыть там торговый центр «Зимняя вишня» без соответствующего разрешения. Это и другие нарушения привели к крупному пожару 25 марта 2018 года, в котором погибли 60 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд снова отложил рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского

Суд повторно отложил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом стало известно из материалов дела. (подробности)

Названа дата первого заседания суда по делу совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Центральном районном суде города Кемерово назначили дату первого заседания по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца ТРЦ «Зимняя вишня».(подробности)

Расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Зимней вишни» завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает Следственный комитет России. (подробности)

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию

Из Польши в Россию экстрадировали одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Вячеслав Вишневский обвиняется в даче крупной взятки бывшей начальнице Госcтройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой.(подробности)

Совладельца кемеровской «Зимней вишни» поместили на карантин

Ближайшие две недели Вячеслав Вишневский, совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», проведет на карантине. И лишь после этого состоится судебное заседание, на котором ему предъявят обвинение. (подробности)

Следком опубликовал видео передачи совладельца «Зимней вишни» России

Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», передан польскими властями России. Следком опубликовал кадры видео передачи Вишневского.(подробности)

Обвиняемая по делу «Зимней вишни» глава Госстройнадзора не признала своей вины

Танзилию Комкову обвиняют в получении крупной взятки от застройщика «Зимней вишни» и злоупотреблении должностными полномочиями. Между тем на заседании экс-чиновница заявила, что не понимает предъявленных ей обвинений. (подробности)

Дело о взятках при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд еще одно уголовное дело - третье - по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Его фигурантами стали четыре человека, которых обвиняют в получении взяток при строительстве ТЦ. (подробности)