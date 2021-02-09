Следком заинтересовался упавшим на новокузнечанку снегом. ФОТО: Life Shot

После того как жительница Новокузнецка чудесным образом избежала травм из-за сошедшего с крыши снега, новокузнецкий Следком начал доследственную проверку.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего - кто, когда и своевременно ли занимался очисткой крыши от снега. После того как это будет установлено, будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло на крыльце одной из новокузнецких многоэтажек.

- В Центральном районе города Новокузнецка с крыши здания сошел снег, в это время на крыльцо организации заходила женщина, она не пострадала. Однако по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка, - отметил Евгений Чусовитин , заместитель руководителя СО по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

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