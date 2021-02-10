Замгубернатора Кузбасса дал территориям три дня на очистку крыш и тротуаров от снега и наледи. Фото: Пресс-служба АПК

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов дал главам территорий три дня на то, чтобы очистить крыши и тротуары от снега и наледи. При этом работы теперь будет контролировать не только Госжилинспекция, но и прокуратура.

Замгубернатора провел видеоселекторное совещание с главами городов и районов, на котором распорядился навести порядок в муниципалитетах до 12 февраля. За плохую уборку снега и льда чиновники будут нести личную ответственность.

-Резкие перепады температуры воздуха вкупе с обильными снегопадами и дождем значительно осложнили ситуацию. Поэтому в кратчайшие сроки нужно мобилизовать все силы для расчистки тротуаров, дорог и крыш многоквартирных домов, — подчеркнул Андрей Панов.

В Кузбассе с начала года уже произошло семь обрушений крыш в многоквартирных домах, два из них — в Ленинске-Кузнецком. В связи с этим качество очистки кровель совместно с Госжилинспекцией будет контролировать областная прокуратура. Главам территорий напомнили, что ветхие кровли нужно очищать с помощью автовышек, а опасные участки огораживать сигнальной лентой.

Также стало известно, что кровли домов, которые планировалось отремонтировать в следующем году, могут быть включены в план капитального ремонта уже в текущем. Для этого необходимо провести собрание жильцов и подать документы в региональный Фонд капитального ремонта.

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