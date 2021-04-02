Дело «Зимней вишни»: Вишневский назвал взятку платой за сопровождение. ФОТО: Следственный комитет Росии

Защита заявила, что Вячеслав Вишневский не признает своей вины и заявляет, что переданные деньги не были взяткой.

Во время судебного заседания по делу о пожаре в «Зимней вишне» защита бывшего генерального директора ТЦ озвучила позицию Вячеслава Вишневского.

«Это была не взятка, это была плата фирме [Чередниченко] за сопровождение строительства, юридическое оформление всех документов. Поручений давать взятку не было. Чередниченко самостоятельно, видимо, решил дать взятку, Вишневский никакого отношения к этому не имеет», - об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Малинин.

Напомним, Вячеслав Вишневский – генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» и совладелец ТЦ «Зимняя вишня». Пожар в этом торговом центре в марте 2018 года унес жизни 60 человек, в том числе и 37 детей. На скамье подсудимых по делу о пожаре сегодня 15 человек, в том числе и Вячеслав Вишневский.

Отметим, что Вишневский скрывался от следствия заграницей. Его задержали лишь в марте 2019 года в Польше, а потом экстрадировали в Россию. В апреле 2020 года его доставили в Кемерово. В мае 2020 года Вишневскому предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, которую возглавляла Танзиля Комкова, начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд по делу «Зимней вишни»: Вячеслав Вишневский не признает своей вины Первое заседание по делу владельца ТЦ «Зимняя вишня» прошло 26 ноября в Центральном районном суде города Кемерово. Стали известны его результаты. (подробности)

Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Задержан 15-ый подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» сейчас находится в Польше. (подробности)

Трагедия, которую невозможно забыть: в пожаре в «Зимней вишне» три года назад погибли 60 человек

Три года прошло со дня трагедии в Кемерове. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. (подробности)

Храм в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возводят в Кузбассе

К лету в Гурьевске планируют возвести храм в честь блаженной Ксении Петербургской. Его попросили построить в память о тех, кто погиб при пожаре, который произошел три года назад в ТЦ «Зимняя вишня». (подробности)

Отставка Амана Тулеева: губернатор Кемеровской области обратился к президенту с заявлением

Губернатор Аман Тулеев обратился к Владимиру Путину с прошением об отставке после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Обращение главы Кемеровской области появилось в Сети. (подробности)

11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева оказалась среди жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Как стало известно, одной из жертв страшного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшего жизнь как минимум 53 человек, стала 11-летняя девочка Татьяна Курчевская - родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. (подробности)

Пожар в «Зимней вишне»: три года со дня трагедии в Кемерове

Три года прошло со дня трагедии в Кемерове. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. (подробности)

В годовщину трагедии в «Зимней вишне» Следком опубликовал видео

«Зимняя вишня» была обречена» - такие слова звучат в видеоролике, который опубликован в годовщину трагедии в торговом центре 25 марта 2018 года. (подробности)