Кемеровский пожарный Сергей Генин передал жене стихи из СИЗО

СЕГОДНЯ 04:55 2018-09-08T06:00:38+03:00

Фигурант дела «Зимней вишни» будет находиться под арестом до 11 октября

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Кемеровский пожарный Сергей Генин, который находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», начал писать стихи. Свои первые поэтические строчки пожарный посвятил жене – Галине.

Стихи Генина опубликовали в группе поддержки пожарных, которые оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного после пожара в «Зимней вишне».

– Никогда не думала, что Сергей настолько романтик в душе. Ладно цветы в вазе в их доме не переводились... Но чтобы стихи..., – прокомментировала знакомая семьи Гениных Татьяна Кудряшева во «ВКонтакте».

Стих, написанный душой

Мне без тебя и белый свет немил.

Мне без тебя вокруг черным-черно.

Мне без тебя, поверь, мне все равно,

Живу я или умер уж давно.

...

И все те беды, что легли на нас,

Они все сгинут, знаю точно, верю,

Уйдет печаль, уйдет тоска из глаз,

И будет наше счастье беспредельно.

Прости меня за то, что был я глуп.

Прости меня за то, что безвозвратно

Я потерял так много дней прекрасных,

Счастливых дней, дарованных судьбой.

...

Я благодарен Богу и судьбе,

За то, что наша встреча состоялась.

Я благодарен Богу и тебе,

За ту любовь, подаренную мне.

Стих Генина опубликовали в группе во "ВКонтакте"

«Стих, написанный душой» Сергей Генин написал 2 сентября 2018 года, за пять дней до заседания суда, где решался вопрос о продлении ему меры пресечения. Центральный районный суд оставил пожарного под арестом еще на месяц – до 11 октября. Не помогли изменить меру пресечения и два поручительства за Генина, которые подготовили защитники обвиняемого.

После суда адвокат Сергея Генина Елена Киселева сообщила, что ее подзащитный должен выйти на свободу после шести месяцев, проведенных в СИЗО, так что заседание о продлении меры пресечения пожарному, которое состоялось 7 сентября, вероятнее всего, было последним.

Напомним, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют три халатных действия.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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