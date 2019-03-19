На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Угольщики назвали причины трагедии

Директор разреза «Распадский» Игорь Осадчий рассказал о причинах аварии с участием вахтового «КамАЗа», в результате которой погибли семь горняков. Водитель сбился с маршрута и в темноте не увидел пропасть.

Напомним, что утром 8 февраля вахтовый «КамАЗ», перевозивший работников разреза, рухнул с 11-метровой высоты. В результате аварии шесть человек скончались на месте, 18 человек получили тяжелые травмы. 20 февраля один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас двое горняков находятся на лечении в центре охраны здоровья Шахтеров в Ленинске-Кузнецком. 15 человек проходят реабилитацию в санатории.

Водитель сбился с маршрута и в темноте не заметил обрыва

Во вторник руководитель разреза Игорь Осадчий выступил с докладом на Всероссийском угольном съезде в Междуреченске. Он озвучил результаты внутреннего расследования ЧП.

– Водитель пропустил нужный поворот и приехал в зону, подготовленную для бурения. Водитель развернулся и, следуя обратно, в темноте не увидел пропасть. В результате совершил съезд и опрокидывание с высоты около 11 метров, – рассказал Игорь Осадчий. – Водитель поздно увидел обрыв. Девять метров тормозного пути у него было, но он не смог предотвратить опрокидывания.

Водитель автомобиля не учел дорожно-метеорологические условия. Была ночь, плюс после похолодания была изморозь и был туман… Одна из причин – отсутствие предохранительного вала, не в полном объеме была дана информация водителю о маршруте…

Директор разреза отметил, что водитель грузовика проходил медицинский осмотр, кроме того, машина была в исправном состоянии.

После трагедии на «Распадском» запретили автобусам заезжать на площадки для бурения, были отсыпаны предохранительные валы и бровки на всех площадках, где нет техники; на дорогах появились указали для водителей. Кроме того, предприятие планирует установить шлагбаумы и закупить более безопасные автобусы с лучшим приборами освещения. Также в будущем диспетчеры смогут следить за маршрутом водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690708" frameborder="0"></iframe> В Междуреченске попал в аварию автобус с вахтовиками.

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