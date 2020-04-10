Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 апреля 2020 года: трое выписались, восемь в больнице

Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе на 11 апреля 2020 года в Кузбассе.

Согласно данным оперативного межведомственного штаба, в больницах Кемерова и Новокузнецка находится восемь человек, у которых официально подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы и получают необходимое лечение. Еще трое – это жители Кемерова - уже выписались. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. О последних четырех заболевших стало известно 9 апреля. Они прибыли из Москвы.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3994 человек, - сообщили в межведомственном оперативном штабе области. – подавляющее большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Отметим, что 9 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Некоторые организации, закрывшиеся из-за неблагоприятной эпидобстановки, могут вновь приступать к работе. Также разрешено работать магазинам во всех городах и районах, кроме Кемерова и Новокузнецка. Кроме того, с 10 апреля вновь восстановлен привычный режим работы общественного транспорта в Кузбассе. Ранее он ходил по расписанию воскресного дня.

А за нарушителями изоляции теперь планируется следить при помощи мобильных телефонов. Для этого регион подключился к специальному информационному комплексу.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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