Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая

Новые заболевшие, новые выздоровевшие: как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе на 20 мая? Мы расскажем вам об этом.

По данным оперативного штаба, на утро 20 мая в Кузбассе выявили еще 23 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 365 человек. Одновременно с этим 123 человек с момента выявления первого случая уже выздоровели и выписаны и больниц региона. Новых случаев с летальным исходом не было и по-прежнему составляет семь человек.

Кроме того, 7323 человека остаются на домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.