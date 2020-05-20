2020-05-20T21:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая

Рассказываем, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 маяКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 маяФото: Артем КИЛЬКИН
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Новые заболевшие, новые выздоровевшие: как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе на 20 мая? Мы расскажем вам об этом.

По данным оперативного штаба, на утро 20 мая в Кузбассе выявили еще 23 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 365 человек. Одновременно с этим 123 человек с момента выявления первого случая уже выздоровели и выписаны и больниц региона. Новых случаев с летальным исходом не было и по-прежнему составляет семь человек.

Кроме того, 7323 человека остаются на домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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