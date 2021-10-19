В Кемерове суд зачитал истории потерпевших по первому делу в «Зимней вишне»

Кемеровский суд продолжил оглашать приговор по первому делу по пожару в «Зимней вишне». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 19 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

В седьмой день, 19 октября перед началом судебного процесса фигуранты общались со своими адвокатами. В этот раз количество потерпевших в зале суда увеличилось, так как приближается оглашение приговора. Судья начал заседание с зачитывания показаний потерпевших. Отметили, кто и как оказался в день трагедии в торговом центре, что происходило, как потеряли родных, и нанесенный материальный ущерб.

- Во время сеанса в кинозал забежала женщина, которая начала кричать пожар. После чего зрители, в том числе и она начали эвакуироваться. Пожарная сигнализация не работала. В коридоре увидела дым серо-черного цвета с неприятным запахом. Плана эвакуации не видела, как не видела и персонал торгового центра и охрану. Когда вышла на улицу из ТЦ, видела, как пожарные ставили лестницу на крышу и снимали оттуда людей, - показания одной из потерпевших.

Еще одна женщина сообщила, как сама отправила сына и внука на мультфильм. От бывшей невестки узнала о случившемся пожаре. Горожанка звонила на мобильный телефон сыну и внуку, но на ее звонки никто не отвечал. Позже потерпевшая узнала голос сына на записи звонков, которые были предоставлены в МЧС. На них мужчина просил о помощи. Его тело опознали по генетической экспертизе.

Также один из потерпевших получил звонок от близких, которые сообщили, что они, возможно, больше не увидятся. Мужчина пытался успокоить родных, советовал им лечь на пол и смочить тряпки водой. Однако они отвечали, что воды у них нет, не могут выйди, и уже легли на пол. После этого связь пропала.

На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 20 октября в 12.00.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней.

В четвертый день, 7 октября заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных . Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

В пятый день, 12 октября судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

В шестой день, 13 октября судья начал заседание с зачитывания более десятка сообщений, которые поступали диспетчерам оперативных служб в день пожара. На каждом из которых были слышны шумы, эмоциональные крики детей и взрослых на заднем плане. В зале суда были слышны всхлипывания, присутствующие с трудом сдерживали слезы.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.