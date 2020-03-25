Служба по погибшим в «Зимней вишне» прошла в часовне парка Ангелов

25 Март 2020 2020-03-25T06:55:33+03:00

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В Кемерове сегодня вспоминают тех, кто погиб при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Утром в часовне, расположенной в парке Ангелов, прошла служба.

Кемеровчане вспоминают тех, кто стал невинными жертвами человеческой безалаберности. К памятному камню, который установлен в парке Ангелов в Кемерове, горожане несут цветы и игрушки. Утром в среду в часовне прошла служба о тех, кто не смог выбраться из горящего здания. Службу провел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Кроме того, в минувшие выходные во всех храмах Кузбасса уже прошли молебны о погибших в «Зимней вишне». А 25 марта молиться о тех, кто не смог выйти из торгового центра, будут в поселке Трещевский - в 13.00 и в католическом соборе Кемерова - в 18.30.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день на четвертом этаже, где находились детский экстрим-парк, кинозалы и другие развлекательные заведения, начался пожар. Из-за густого черного дыма и сложной планировки здания многие посетители оказались дезориентированы и не смогли выйти наружу. Жертвами пожара стала 60 человек, 37 из которых - дети. При этом большая часть погибших находилась в одном из кинозалов. Зрители поняли, что начался пожар лишь тогда, когда все вокруг было затянуто дымом. Эвакуационный выход был закрыт, и люди решили ждать помощи в кинозале. Выбраться оттуда сумел лишь один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU