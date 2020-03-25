Губернатор Кузбасса опубликовал видео с памятного мероприятия из Парка Ангелов

25 Март 2020 2020-03-25T11:26:08+03:00

Сегодня – вторая годовщина со дня трагедии в «Зимней вишне» [видео]

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Сергей Цивилев на своей странице в Инстаграме опубликовал видео из Парка Ангелов, где в среду, 25 марта, вспоминали погибших два года назад при пожаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/768626" frameborder="0"></iframe> Губернатор Кузбасса опубликовал видео из Парка Ангелов.Видео: Инстаграм Сергея Цивилева

Панихиды по погибшим в «Зимней вишне» прошли во всех храмах Кузбасса в минувшее воскресенье. А в среду, 25 марта, горожане пришли в Парк Ангелов, чтобы вспомнить тех, кто не смог выбраться из горящего торгового центра. Здесь прошла панихида.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/768625" frameborder="0"></iframe> Возложение цветов в Парке Ангелов.Видео: Инстаграм Сергея Цивилева

Затем родные погибших, пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» и просто неравнодушные горожане возложили цветы у памятного камня, установленного на месте стихийного мемориала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/768624" frameborder="0"></iframe> Шары, летящие в небо, на месте трагедии ТЦ "Зимняя вишня".Видео: Инстаграм Сергея Цивилева

Напомним, он появился в первые часы после пожара, когда стало известно, что в торговом центре погибли люди. После этого в небо взмыли белые воздушные шары.

А здесь можно увидеть, как сейчас выглядит Парк Ангелов и часовня в нем.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В тот день на четвертом этаже, где находились детский экстрим-парк, кинозалы и другие развлекательные заведения, начался пожар. Из-за густого черного дыма и сложной планировки здания многие посетители оказались дезориентированы и не смогли выйти наружу. Жертвами пожара стала 60 человек, 37 из которых - дети. При этом большая часть погибших находилась в одном из кинозалов. Зрители поняли, что начался пожар лишь тогда, когда все вокруг было затянуто дымом. Эвакуационный выход был закрыт, и люди решили ждать помощи в кинозале. Выбраться оттуда сумел лишь один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU