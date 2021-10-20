В Кемерове суд продолжил зачитывать показания потерпевших по первому делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Ленинском районном суде Кемерова 20 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова 20 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Судья Заводского районного суда Николай Быданцев продолжил зачитывать приговор восьмерым обвиняемым. По этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие ТРЦ; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

В восьмой день, 20 октября перед началом судебного процесса фигуранты общались со своими адвокатами. Заседание началось с того что судья продолжил зачитывать показания потерпевших. Сообщалось, кто и как оказался в день трагедии в торговом центре, что происходило, как потеряли родных и нанесенный материальный ущерб.

Одна из потерпевших рассказала, что находилась в кинозале №3 вместе с родными. Сеанс длился 30-40 минут. После этого зашла женщина, которая сказала не паниковать, так как начался пожар. Все не сразу направились к выходу. Когда вышли в коридор там был густой черный дым, который шел с левой стороны плотной стеной. Проходили мимо кинозала №1, в котором были закрыты двери, и никто не выходил. Далее прошли к лестнице, на которой было очень много народа, образовалась давка. Женщина смогла покинуть ТРЦ вместе с близкими. Через несколько дней после трагедии она вместе с детьми обратилась за медицинской и психологической помощью. Психолог порекомендовал принимать таблетки, антидепрессанты и снотворное. Во время пожара сгорела их одежда, которая осталась в гардеробе. После посещения психолога состояние детей нормализовалось.

Также потерпевшие сообщили, что на четвертом этаже слышали хлопок, как будто бы лопнул воздушный шар. После этого пошел черный дым. Пожарная сигнализация в торговом центре не работала. Все начали эвакуироваться. В очередной раз было отмечено, что ТРЦ был похож на лабиринт, в здании не было указательных знаков.

На этом суд объявил, что оглашение приговора продлится 21 октября в 12.00.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября, судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После, суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. В четвертый день, 7 октября, заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных. Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

В пятый день, 12 октября, судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

В шестой день, 13 октября, судья начал заседание с зачитывания более десятка сообщений, которые поступали диспетчерам оперативных служб в день пожара. На каждом из которых были слышны шумы, эмоциональные крики детей и взрослых на заднем плане. В зале суда были слышны всхлипывания, присутствующие с трудом сдерживали слезы. В седьмой день, 19 октября, судья зачитал показаний потерпевших.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.