Стихийные мемориалы памяти погибших на шахте «Листвяжная» образовались в Москве и нескольких городах Кузбасса

В дни траура на всей территории региона приспущены флаги. Фото: Telegram-канал «Цивилев.Live».

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная». В дни траура на всей территории региона приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и передачи. Жители городов возлагают цветы к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших 46 горняков и пяти горноспасателей. Отметим, что один спасатель, пробывший под завалами больше суток, смог сам выбраться из шахты «Листвяжная». Несколько часов назад с ним уже успели проститься.

Так не остались равнодушными к трагедии жители Москвы, которые несут цветы и оставляют свои соболезнования возле представительства Кузбасса при Правительстве РФ.

Стихийный мемориал в Москве. Фото: Telegram-канал «Цивилев.Live»

В эпицентре трагедии - поселке Грамотеино, где и находится шахта «Листвяжная», жители города Белово возлагают цветы к мемориалу работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец».

В Грамотеино беловчане возлагают цветы. Фото: ВКонтакте/страница главы Беловского городского округа.

Жители Кемерова возлагают цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», которую создал Эрнст Неизвестный. Мэр Кемерова Илья Середюк вместе с председателем правительства Кузбасса Алексеем Зелениным, министром финансов Игорем Малаховым и замгубернатора по внутренней политике Ольгой Турбабой также пришел к монументу, чтобы возложить цветы и почтить память погибших при ЧП на шахте«Листвяжная».

Мэр Кемерова Илья Середюк возлагает цветы. Фото:Илья Середюк/Instagram.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек. 13 из них после обследования назначили амбулаторное лечение. Остальных пациентов госпитализировали в четыре стационара городов Кузбасса.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси.