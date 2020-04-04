Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020

4 Апр 2020 2020-04-04T12:11:21+03:00

Губернатор Кузбасса перечислил предприятия, которые не прекратят работу во время нерабочих дней

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Обращаясь к жителям Кузбасса, губернатор Сергей Цивилев назвал предприятия, которые продолжат рбаоту во время самоизоляции и нерабочих дней из-за коронавируса в Кузбассе.

Сергей Цивилев отметил, что промышленные и угольные предприятия, строительного и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства будут продолжать работать даже во время нерабочих дней, которые объявлены в России.

- Крайне важно, чтобы экономика региона не останавливалась и продолжала развиваться, чтобы Кузбасс вышел из кризиса сильным регионом, - заявил губернатор. - Поэтому производственный цикл останавливаться не будет, но при условии обеспечения предприятиями всех профилактических мер для сотрудников.

Напоминаем, что для кузбассовцев, которым требуется помощь во время действующих ограничительных мероприятий, работают горячие линии: единая федеральная 8-800-200-34-11 и две региональные 8-996-413-00-81 и 115.

Отметим также, что в Кузбассе с 14 марта объявлен решим повышенной готовности. 30 марта в постановление о введении режима повышенной готовности губернатор внес изменения. Так, автобусное сообщение между Кузбассом и другими регионами ограничено, а при необходимости покинуть пределы Кузбасса или вернуться обратно гражданам рекомендуют воспользоваться личным автотранспортом, самолетом или поездом. Кроме того, проводится дезинфекция подъездов, лифтов, а также улиц города. А стражи порядка передвигаются по улицам на патрульных автомобилях и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. К слову, на время придется отложить заключение браков или разводов, а вот факты рождения и смерти по-прежнему регистрируются в органах ЗАГС.

Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

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ИСТОЧНИК KP.RU