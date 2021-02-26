Убийство Веры Пехтелевой: последние новости на 26 февраля 2021 года

Убийство Веры Пехтелевой: последние новости. ФОТО: из личного архива Веры Пехтелевой. Публикуется с разрешения Оксаны Пехтелевой.

Вера Пехтелева – девушка из Кузбассе. Она навсегда останется 23-летней студенткой, подававшей большие надежды. 14 января 2020 года девушку убил ее парень. А сотрудники полиции, получившие несколько сигналов о том, что мужчина бьет женщину, так и не приехали.

Трагедия произошла 14 января 2020 года. Девушка Вера решила расстаться со своим парнем Владиславом, и 13 января приехала, чтобы забрать свои вещи. В четвертом часу утра соседи услышали крики о помощи и позвонили на номер 112. Диспетчер передала вызов полиции, однако стражи порядка проигнорировали его и экипаж так и не был отправлен.

Соседи самостоятельно взломали дверь комнаты в общежитии на Ленинградском проспекте, однако было уже поздно. Мужчина, несколько часов истязавший девушку, к тому времени задушил ее шнуром от утюга.

Лишь после этого дежурный отправил на Ленинградский несколько экипажей полиции. На кадрах видео, сделанных камерой наблюдения, запечатлена реакция сотрудников полиции на сообщение о смерти. Сейчас расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело об убийстве в отношении Владислава К. также рассматривается в суде. Родные девушки требуют переквалифицировать статью на более тяжелую. Дело получило широкий общественный резонанс, и тысячи людей подписывают созданную петицию с требованием наказать молодого человека по всей строгости закона.

26 февраля состоялось судебное заседание, на котором гособвинение заявило ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела о халатности полицейских из Кемерова. Гособвинитель считает, что необходимо переквалифицировать обвинение на более тяжелое.

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