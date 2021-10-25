Четырех подсудимых по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» оставили под стражей до конца января

В Ленинском районном суде Кемерова 21 октября продолжилось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Ленинском районном суде Кемерова продолжается оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Напомним, по этому делу фигурантами проходят Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев - бывшие руководители ТРЦ; Сергей Антюшин - охранник ТРЦ. Андрей Бурсин и Сергей Генин - пожарные, тушившие «Зимнюю вишню»; Александр Никитин - техник, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ и Игорь Полозиненко - руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Каждому из них сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 14,5 лет.

На последнем заседании суда, состоявшемся 21 октября, был продлен срок содержания под стражей Юлии Богдановой, Надежде Судденок, Георгию Соболеву и Сергею Антюшину. Они провели в СИЗО два с половиной года, то есть все время, что длилось расследование уголовного дела и судебное следствие, теперь суд продлил их арест еще на три месяца – до 26 января 2022 года.

- В удовлетворении ходатайств подсудимых Богдановой Юлии, Судденок Надежды, Соболева Георгия, Антюшина Сергея и их защитников об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую меру пресечения - отказать, - сообщил судья.

Добавим, что после вынесения приговора время, которое обвиняемые провели в СИЗО, будет зачтено в срок лишения свободы.

Остальная четверка подсудимых – Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Генин и Андрей Бурсин – находятся под домашним арестом.

Напомним, что первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Также судья заявил, что огнеборцы, которые принимали участие в ликвидации пожара допустили халатность. Оглашение продолжилось 5 октября. Во второй день судья зачитал должностные инструкции и обязанности Богдановой, Соболева, Судденок, Полозиненко и Никитина. Также судья указал, что Игорь Полозиненко не выполнил должным образом свои обязанности. А в отношении подсудимого Александра Никитина суд уточнил, что несоблюдение должностных инструкций привело к трагедии. В третий день, 6 октября, судья начал заседание с зачитывания списка тех, кто пострадал в пожаре в результате бездействия Александра Никитина. После, суд стал описывать действия Сергея Антюшина в день трагедии. Сергей Антюшин заметил на мониторах задымление, но не нажал кнопку, чтобы сработали системы оповещения. Кроме того, судья сообщил, что зачтение решения займет несколько дней. В четвертый день, 7 октября, заседание было посвящено событиям, которые происходили в день трагедии и действиям пожарных. Судья отметил, что перед выездом в ТРЦ Генин получил план по тушению комплекса зданий, который был составлен начальником караульно-спасательной части. Кроме того, этим планом предусмотрено, что общее число людей, которое может находиться в ТРЦ «Зимняя вишня», составляет более 2500 человек, для спасения которых нужно выбирать кратчайшие и наиболее безопасные пути.

В пятый день, 12 октября, судья зачитал выдержки из боевого устава пожарной охраны. Впервые суд подробно огласил не только имена и даты рождения погибших, но и причины смерти. Также судьей были зачитаны имена тех, кому пришлось опознавать тела умерших. Кроме того, суд сообщил степени тяжести вреда здоровью пострадавшим.

В шестой день, 13 октября, судья начал заседание с зачитывания более десятка сообщений, которые поступали диспетчерам оперативных служб в день пожара. На каждом из которых были слышны шумы, эмоциональные крики детей и взрослых на заднем плане. В зале суда были слышны всхлипывания, присутствующие с трудом сдерживали слезы. В седьмой день, 19 октября, судья зачитал показаний потерпевших. В восьмой день, 20 октября, судья продолжил зачитывать показания потерпевших.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о пожаре. Вину признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ) Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.