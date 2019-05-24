Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 02:41 2019-05-24T05:26:03+03:00

Потерпевший Константин Астафьев 25 марта 2018 года был с семьей и друзьями в кинотеатре Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Пожарные не смогли пробраться к людям, которые стояли у окон и ждали спасения [видео]

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Очевидец пожара в торговом центре «Зимняя вишня» рассказал, как действовали пожарные. По словам мужчины, они лезли спасать людей без спецсредств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710711" frameborder="0"></iframe> Очевидец о том, как с семьей выбирался из горящей "Зимней вишни".Константин Астафьев с детьми, женой и друзьями был в кинотеатреЕкатерина БОРМОТОВА

В четверг, 23 мая, Заводский районный суд Кемерова продолжил допрос потерпевших и свидетелей трагического пожара в «Зимней вишне», унесшего жизни 37 детей и 23 взрослых. Потерпевший Константин Астафьев, который был с семьей на киносеансе и смог вовремя эвакуироваться, рассказал, как действовали пожарные.

- Наблюдал, что в окошко, из которого выпал мальчик, полезли пожарные, но не в экипировке. Масок не было, не было кислородных баллонов. Они долезли до дыма, но дальше пройти не смогли, спустились, надели спецсредства и стали залезать снова. Мальчик спрыгнул, а женщина, которая выглядывала в то же окно, перестала выглядывать, понятно, что они там задохнулись, - сказал во время заседания Астафьев.

Судья задал мужчине вопрос, как он думает, имело ли смысл пожарным подниматься в черный дым без спецсредств, на что очевидец ответил: не имело. И специально обученные люди должны были это осознавать.

Напомним, в мае Заводский районный суд начал рассматривать первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по этому делу проходят семь человек, в том числе генеральный директор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова и пожарный Сергей Генин. Суд уже успел выслушать показания 16 пострадавших и потерпевших в страшном пожаре, которые потеряли в трагедии детей и близких, а также тех, кто смог спастись. Очевидцы рассказали, что во время пожара в ТЦ не сработала пожарная сигнализация. Кроме того, здесь не было никаких автоматических средств пожаротушения. Также некоторые двери эвакуационных выходов оказались заблокированными - у одной из таких дверей нашли тела 23 человек.

Установлено, что пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года начался на четвертом этаже из-за короткого замыкания. Всего фигурантами уголовных дел стали 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU