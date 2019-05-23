Потерявшая в "Зимней вишне" дочь и троих внуков кемеровчанка потребовала 20 миллионов рублей компенсации

На заседании суда 23 мая 2019 года по делу о пожаре в «Зимней вишне» Ольга Тиханкина, потерявшая дочь и внуков, потребовала 20 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710561" frameborder="0"></iframe> Потерявшая дочь и троих внуков кемеровчанка потребовала 20 миллионов рублей компенсации.23 мая 2019Екатерина БОРМОТОВА

Ольга Тиханкина - мать Елены Востриковой, которая погибла вместе с тремя детьми во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Женщина и трое малышей не смогли выйти из кинотеатра. Тиханкина заявила гражданский иск на выплату 20 миллионов рублей компенсации морального вреда. Она требует по 5 миллионов рублей за каждого из погибших родственников.

- Я готова этот гражданский иск увеличить за каждого погибшего в сто раз, - заявила Ольга Тиханкина.

Еще женщина рассказала о последнем разговоре со своей дочерью. Тиханкина позвонила той с вопросом, выходят ли они из кинотеатра.

- Нет, мама, мы заперты, - такими были последние слова Елены Востриковой. После этого Елена смогла ответить только на один звонок,но она уже ничего не смогла сказать. В трубке был слышен лишь крик Ани Востриковой, внучки Ольги Тиханкиной.

К слову, мать Игоря Вострикова и самого мужчину, потерявшего троих детей, жену и сестру, будут допрашивать позже.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

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