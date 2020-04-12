Можно ли ездить на дачу в Кузбассе во время самоизоляции

Совсем скоро начнется дачный сезон. Смогут ли кузбассовцы ездить на дачи? Какие меры принимает правительство Кузбасса, чтобы организовать проезд до загородных участков? Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Теплая весна располагает к тому, чтобы отправиться на дачи. Особенно актуально это для тех, кто планирует провести на своих загородных участках период самоизоляции или режима повышенной готовности. Ведь за городом риск заражения коронавирусом ниже. На настоящий момент не существует никаких запретов на пребывание на даче. Более того, губернатор Кузбасса поручил главам муниципальных образований и председателям садовых некоммерческих товариществ подготовиться к дачному сезону.

- Я дал поручение начать подготовку к дачному сезону, который начнется 1 мая. Правительство Кузбасса приложит все усилия для того, чтобы сделать пребывание кузбассовцев за городом максимально комфортным. Это касается, в первую очередь, транспорта, безопасности и доставки за город необходимых товаров, - отметил Сергей Цивилев в обращении к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусом.

Сейчас на территории 29 муниципальных образований Кузбасса расположено 771 садоводческое некоммерческое объединение граждан. Почти 145 тысяч человек являются их членами, а если учитывать их семьи – то до полумиллиона человека. Для того, чтобы они могли комфортно находиться на своих дачах, в крупных СНТ начнут работу небольшие торговые объекты, автолавки, где можно будет приобрести все самое необходимое.

- Также будут организованы выезды сотрудников МФЦ в садоводческие товарищества для приема документов оформления участков или построек, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Среди прочих поручений губернатора, которые касаются организации быта за городом – создание горячих линий для садоводов, организация автобусного сообщения в садоводческие хозяйства, подсыпка проезжей части улиц щебнем, проверка энергосетей, заключение договоров на вывоз мусора и установка контейнеров на территории дачных участков.

- Кроме того, по указанию Сергея Цивилева, будут сформированы добровольные народные дружины для патрулирования территорий СНТ, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Напомним, 11 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с очередным обращением к жителям области. Он сообщил, что режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших. А 11 апреля в инфекционной больнице Кемерова подтвердился диагноз еще у одного пациента.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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