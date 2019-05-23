23 Май 06:35 2019-05-23T07:10:28+03:00

Фигуранты по делу о пожаре в «Зимней вишне» обжаловали продление ареста Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Трое фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» подали апелляционные жалобы. Они хотят обжаловать решение суда о продлении ареста до 26 октября.

О том, что трое обвиняемых подали жалобы, заявил судья во время судебного заседания 23 мая. Решение суда о продлении ареста пытаются обжаловать Сергей Генин, Игорь Полозиненко и Александр Никитин. К слову, решение об очередном продлении срока содержания под стражей фигурантов уголовного дела было вынесено 7 мая 2019 года. Именно тогда обвиняемым продлили арест до 26 октября. Теперь же трое из них пытаются обжаловать это решение.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

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ИСТОЧНИК KP.RU