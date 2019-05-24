Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-24T14:53:55+03:00

Мальчик прыгнул, зацепился за фонарь, ударился грудью о козырек и упал на асфальт мимо ковра Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Очевидец пожара в торговом центре «Зимняя вишня» рассказал, как ловили 11-летнего мальчика, который прыгнул из окна торгового центра.

В суде допросили Константина Астафьева, потерпевшего по делу о пожаре в кемеровской «Зимней вишне». Мужчина с семьей в тот день ходил в кинотеатр. В момент начала пожара он находился в одном из залов - вместе с родственниками ему удалось вовремя покинуть горящее здание благодаря билетерше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710712" frameborder="0"></iframe> Как прохожие ловили 11-летнего мальчика, выпавшего из окна "Зимней вишни".Екатерина БОРМОТОВА

- Зашла билетерша. Свет был выключен. Она сказала, у нас в здании пожар, давайте будем выходить. На ее слова никто не отреагировал. Она включила свет и сказала еще раз, - отметил потерпевший.

Константин Астафьев также рассказал, что стал очевидцем того, как из окна горящего торгового центра выпал 11-летний мальчик. По словам мужчины, прямо перед окном стоял автомобиль, и добровольцы вызвались его оттащить.

- Мы пошли помогать. Простые посетители, в спецодежде никого не было. Все были без верхней одежды, в рубашках, джинсах, майках. Волоком оттащили Mitsubishi. Откуда-то организовался кусочек ковра метра два на два, не больше. Мальчик прыгнул неестественно - как будто его действительно столкнули. Зацепился за фонарь, ударился грудью о козырек и упал на асфальт мимо ковра, - рассказал Астафьев.

В своих показаниях мужчина также пояснил, как действовали пожарные в «Зимней вишне».

Напомним, в мае Заводский районный суд начал рассматривать первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемыми по этому делу проходят семь человек, в том числе генеральный директор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова и пожарный Сергей Генин. Суд уже успел выслушать показания 16 пострадавших и потерпевших в страшном пожаре, которые потеряли в трагедии детей и близких, а также тех, кто смог спастись. Очевидцы рассказали, что во время пожара в ТЦ не сработала пожарная сигнализация. Кроме того, здесь не было никаких автоматических средств пожаротушения. Также некоторые двери эвакуационных выходов оказались заблокированными - у одной из таких дверей нашли тела 23 человек.

Установлено, что пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года начался на четвертом этаже из-за короткого замыкания. Всего фигурантами уголовных дел стали 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU