Рассмотрение дела о пожаре в «Зимней вишне» начнется 16 мая

Рассмотрение уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» начнется 16 мая в Заводском суде города Кемерово. Суду предстоит выслушать показания порядка 600 человек.

Во вторник, 7 мая, в суде состоялось предварительное заседание, на котором был определен порядок рассмотрения уголовного дела о пожаре по существу. Первое заседание назначено на 16 мая. Далее суды будут проходить два-три раза в неделю. Всего необходимо заслушать показания порядка 600 человек.

Напомним, фигурантами первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», который произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, стали семь человек. Среди них начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в торговом центре, Игорь Полозиненко и электромонтер Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.

Генина обвиняют в халатности, Богданову, Судденок, Соболева и Антюшина - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитина судят за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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