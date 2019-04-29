Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-29T14:48:42+03:00

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В Кемерове 7 мая состоится первое заседание по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», расследование которого завершено. Перед судом предстанут семь фигурантов.

- 7 мая в 11.00 состоится судебное заседание для решения вопроса о мере пресечения и назначении судебного заседания по уголовному делу по обвинению Юлии Богдановой, Георгия Соболева, Надежды Судденок, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Антюшина и Сергея Генина, - сообщили в Заводском районном суде.

Уточняется, что заседание состоится в здании Ленинского районного суда на проспекте Химиков, 20.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», где 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Кроме того, была уточнена причина, из-за которой произошел пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU