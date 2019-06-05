Повар «Зимней вишни»: «Я не проходила ни одного инструктажа по пожарной безопасности»

Повар кафе «Зимней вишни» Надежда Волкова рассказала, что не проходила инструктажи по пожарной безопасности, а лишь подписывала документы об их прохождении. Женщина пояснила, что руководство «Зимней вишни» не знакомило ее с планами эвакуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712938" frameborder="0"></iframe> Повар «Зимней вишни»: я только подписывала документы об инструктаже.05 июня 2019Екатерина БОРМОТОВА

В Ленинском районном суде Кемерова продолжается выездное заседание Заводского районного суда по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Сегодня суд допрашивает работников торгового центра. Одна из работниц, повар кафе, расположенного на четвертом этаже, Надежда Волкова рассказала, как эвакуировалась из «Зимней вишни» в день пожара 25 марта 2018 года.

По словам женщины, около 15.55 в помещение кухни вбежал старший повар Лукьянов, который закричал о пожаре. После этого все работники кухни вышли на улицу через служебный выход, который открывался с помощью магнитного чипа.

- Когда вышла на улицу, увидела клубы дыма на четвертом этаже и панику людей. Сама тоже запаниковала и ушла оттуда, - пояснила свидетельница, которая в то время была беременной.

Работница ТЦ отметила, что не слышала, чтобы во время эвакуации работала пожарная сигнализация.

Также повар подтвердила, что с планами эвакуации руководство торгового центра ее не знакомило.

- Я только подписывала инструктажи. Я не помню, чтобы их проводили, - отметила свидетельница.

Надежда Волкова также вспомнила, что примерно за месяц до событий было две эвакуации из ТЦ, одна учебная, вторая - из-за ложного срабатывания сигнализации. Женщина отметила, что в первый раз из «Зимней вишни» выходили все, во второй раз - только посетители.

- Сработала сирена, было голосовое сообщение, что нужно выйти. Мы никуда не выходили, гостей провожали работники зала, официанты. Кто-то из работников сказал, что нам не надо выходить, - добавила Волкова

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

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