Новые случаи заражения коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля 2020: диагноз подтвердился у двоих человек

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 6 апреля 2020 года увеличилось: выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба заболевших коронавирусом находятся в новокузнецкой инфекционной больнице.

В Кузбассе увеличилось число заболевших коронавирусом. На 6 апреля диагноз подтвердился у двух человек.

- Оба пациента помещены в городскую больницу №29 города Новокузнецк, получают медицинскую помощь в полном объеме, - сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, еще один пациент, у которого ранее был диагностирован коронавирус, находится в кемеровской инфекционной больнице. Он продолжает получать необходимое лечение. Как отмечают специалисты, его состояние незначительно улучшилось.

Также увеличилось число пациентов, которые находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус. Если в воскресенье, 5 апреля, их было всего трое, то сейчас в инфекционных больницах находятся 11 человек. Все они изолированы, им проводят необходимые диагностические мероприятия.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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