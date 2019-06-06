Работник «Зимней вишни»: план эвакуации хранили как хлам

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-06T15:01:32+03:00

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Официант кофейни торгового центра «Зимняя вишня» рассказал, как хранился план эвакуации. По его словам, важную схему хранили как хлам - в шкафу.

Дмитрий Буряк, выступая на суде, заявил, что не проходил никаких инструктажей по пожарной безопасности, будучи работником кофейни, входящей в состав ООО «Зимняя вишня». Он отметил, что лишь расписывался в журнале за пройденный инструктаж. Ранее такие же показания дала повар компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713294" frameborder="0"></iframe> Официант кофейни в "Зимней вишне" про запасные выходы и эвакуацию.Екатерина БОРМОТОВА

В ходе допроса молодой человек вспомнил, что видел на рабочем месте план эвакуации - правда, лежал он в шкафу как хлам.

- В комнате для официантов был шкаф без дверей, в нем стоял план эвакуации. Он там был с тех пор, как я устроился, - отметил Буряк. Ранее он сообщил, что работал в кофейне с июня 2017 года.

На уточняющий вопрос судьи, можно ли считать, что план эвакуации стоял в шкафу как хлам, потерпевший ответил утвердительно. Бывший официант уточнил, что не знал, действующий это план или нет. Между тем в зале, где находились посетители, плана эвакуации не висело.

- В зале только уголок потребителя был. Также был огнетушитель, но никаких правил пользования рядом с ним не было, - добавил Дмитрий Буряк.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU