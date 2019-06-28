В интересах потерпевших и обвиняемых: два уголовных дела по «Зимней вишне» хотят объединить в одно

В пятницу, 28 июня, Заводский районный суд города Кемерово приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В начале заседания государственный обвинитель выступила с ходатайством об объединении дела Бурсина с делом других семерых обвиняемых.

Андрей Бурсин 25 марта 2018 года руководил тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», а после этого оказался на скамье подсудимых - его обвиняют в халатности. Это уголовное дело рассматривается отдельно от дел Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Надежды Судденок, Александра Никитина, Юлии Богдановой, Сергея Антюшина и Георгия Соболева. Тем не менее все преступления, которые инкриминируются им, привели к одним и тем же последствиям - гибели людей.

Видео начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Густой едкий дым за считанные минуты заволок весь четвертый и частично третий и второй этажи

- Раздельное рассмотрение одних и тех же обстоятельств по уголовным делам негативно может сказаться на полноте, всесторонности и объективности рассмотрения указанных преступлений. А это приведет к ущемлению прав и интересов многочисленных потерпевших по делу, которые будут вынуждены дважды давать показания по одним и тем же обстоятельствам и заново переживать гибель своих близких, - заметила обвинитель.

Параллельное рассмотрение этих дел, по мнению стороны обвинения, может затянуть судебное разбирательство, ведь участникам процесса придется не менее двух раз давать показания. При этом суд будет дважды рассматривать одни и те же документы, а это, в свою очередь, нарушает закон о разумности рассмотрения уголовного производства. Объединение же дел не ущемляет прав ни обвиняемых, ни пострадавших. Более того, это ускорит их рассмотрение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/660207" frameborder="0"></iframe> Демонтаж зданий ТРЦ "Зимняя вишня".14 июля 2018 года

Адвокат Андрея Бурсина и потерпевшие поддержали ходатайство. Заседание суда, на котором будет озвучено решение по объединению, перенесено на 2 июля. К слову, ранее лишь Игорь Полозиненко и его защита выступали против такого объединения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/644449" frameborder="0"></iframe> Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем тушения пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

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