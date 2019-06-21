Потерпевшие по делу «Зимней вишни» массово не являются в суд

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» массово не являются в суд для допроса. Второе заседание подряд суд отмечает крайне низкую явку свидетелей.

В пятницу, 21 июня, из пяти приглашенных для допроса человек пришла лишь одна потерпевшая. Похожая ситуация была и на прошлом заседании – тогда из шести человек пришли двое. Суд обратился к государственному обвинению с просьбой содействовать с явкой потерпевших и отметил, что в случае необходимости будет рассмотрен вопрос о применении к потерпевшим принудительного привода.

Сегодня в суде были заслушаны показания свидетельницы пожара Юлии Герасимовой. В торговом центре 25 марта она была вместе с восьмилетним сыном, мамой, отчимом и двумя детьми, которые приходятся ей дальними родственниками. Когда начался пожар, взрослые были в кафе на четвертом этаже, а дети находились в зоне игровых автоматов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715926" frameborder="0"></iframe> Свидетельница о начале пожара в "Зимней вишне".Екатерина БОРМОТОВА

- Я сидела на диванчике спиной к батутам. Поскольку мы уже сильно устали, предложила маме поехать домой, встала и увидела пламя. Оно было большим и очень быстро увеличивалось. Мы тут же побежали искать детей, - сообщила свидетельница.

Женщина отметила, что двоих детей они нашли сразу, а третьего с ними не было. взрослые приняли решение, что Юлия выведет детей на улицу, а остальные будут искать третьего ребенка. Как оказалось позже, мальчика на улицу вывел поток людей, которые эвакуировались из горящего здания.

Юлия Герасимова отметила, что в торговом центре сгорела вся верхняя одежда, принадлежащая ей, детям и родственникам, но гражданский иск заявлять она не намерена – ни на материальный, ни на моральный вред.

После допроса свидетельницы суд обратился к участникам процесса с предложением заслушать показания тех свидетелей, которые были приглашены для допроса, но не явились. Однако адвокаты выступили против оглашения, аргументировав это тем, что к потерпевшим могут возникнуть дополнительные вопросы, а значит, их необходимо допрашивать в суде.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

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