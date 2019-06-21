Все обвиняемые по делу «Зимней вишни» останутся в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-21T10:30:53+03:00

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Четверо обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» не смогли обжаловать решение суда о продлении своего ареста. Они будут находиться в СИЗО до 26 октября.

В пятницу, 21 июня, во время слушания по первому делу о пожаре в «Зимней вишни» судья озвучил решение Кемеровского областного суда, который рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста, поступившие от четырех обвиняемых и их защитников.

- Кемеровский областной суд оставил в силе постановление Заводского суда города Кемерово от 7 мая в отношении Никитина, Полозиненко, Генина и Судденок, которые лично, либо через защитников, либо одновременно с ними обжаловали судебное решение относительно назначения судебного заседания и решения вопроса о мере пресечения в части меры пресечения. Жалоба оставлена без удовлетворения. Таким образом, все подсудимые будут содержаться под стражей до установленного в этом постановлении срока, - сказал судья.

Напомним, что постановлением от 7 мая Заводский районный суд продлил меру пресечения семерым обвиняемым до 26 октября 2019 года.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей. Первое заседание, где будет зачитано обвинение, состоится 28 июня. Суд также продлил арест пожарного до 7 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU